I momenti più belli di "Italia's Got Talent"

Puntata speciale di "Italia's Got Talent" sabato 17 marzo in prima serata su Canale 5 per rivivere i momenti più emozionanti della terza, fortunatissima edizione, condotta da Simone Annicchiarico e Belen Rodriguez con i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Durante la serta saranno infatti riproposti gli spezzoni più divertenti e spettacolari.

Si è chiusa col botto (7 milioni di telespettatori e oltre il 30% di share ) la terza edizione di Italia’s Got Talent, show del sabato sera che per 9 settimane ha dominato Il palinsesto di Canale5.



Grande successo di pubblico e di critica e grande soddisfazione sia da parte dell'editore Mediaset sia da parte della casa di produzione Fascino p.g.t. che è già al lavoro per la quarta attesissima stagione. Sabato scorso nella finalissima è stato proclamato vincitore l’acrobata di Trani Stefano Scarpa.