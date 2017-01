Gf, le ragazze "fuggono" dalla Casa

Correlati RAGAZZE IN FUGA

IL SITO UFFICIALE DEL GF 10:29 - Fuga misteriosa per le donne della Casa del "Grande Fratello 12" che varcano per la prima volta la Porta Rossa dirette verso una meta segreta, mentre gli uomini si "rilassano" in Tugurio. A sorpresa, infatti, a gli uomini viene comunicato che devono rifugiarsi nel covo, mentre Ilenia, Gaia, Martina e Sabrina, festose ed eccitate, preparano valigie e ritoccano il trucco: è arrivato il momento di tornare per un istante al mondo esterno. per le donne della Casa del "" che varcano per la prima volta la Porta Rossa dirette verso una meta segreta, mentre gli uomini si "rilassano" in Tugurio. A sorpresa, infatti, a gli uomini viene comunicato che devono rifugiarsi nel covo, mentre, festose ed eccitate, preparano valigie e ritoccano il trucco: è arrivato il momento di tornare per un istante al mondo esterno.

Il patto siglato nel Confessionale, però, è quello di non raccontare nulla agli inquilini. Dove sono dirette? Quale sorpresa le attende? Le ragazze spariscono per tutto il pomeriggio e rimettono piede in Casa con un sorriso smagliante. Non si sa dove siano andate e cosa hanno fatto, ma la loro felicità è evidente.



"No, non voglio rientrare", grida Martina dopo aver varcato la soglia. Le ragazze si organizzano quindi per raccontare una storia verosimile agli inquilini, che sono ignari di tutto. "Allora organizziamoci - dice Ilenia - leviamo il cibo che, in teoria, abbiamo mangiato ieri e oggi e mi raccomando, dobbiamo dire tutte la stessa versione dei fatti, non facciamoci scoprire!". Ma cosa avranno fatto di bello?