"U&D", una sexy cubista per Alessio

LA CALUNNIA...

SGUARDI D'INTESA 16:53 - Anche se gli piace tanto, a "Uomini e Donne" Alessio non si fida della sexy Selvaggia. La corteggiatrice 24enne è una cubista e al tronista sono arrivate strane voci: "Mi hanno messo in guardia, mi hanno detto che è una facile". Lei prima lascia la trasmissione in lacrime e poi ritorna. Intanto in studio rientra anche Francesca, delusa da - Anche se gli piace tanto, a "non si fida della sexy. La corteggiatrice 24enne è una cubista e al tronista sono arrivate strane voci: "Mi hanno messo in guardia, mi hanno detto che è una facile". Lei prima lascia la trasmissione in lacrime e poi ritorna. Intanto in studio rientra anche, delusa da Cristian che invece ha scelto Tara

Alessio si fa condizionare dalle voci su Selvaggia che gli dicono di "stare attento perché lei è interessata alla visibilità (che le fa comodo per il suo lavoro in discoteca, ndr) e non a lui".



Poi si lascia sfuggire che secondo le malelingue è una "ragazza facile" e Selvaggia lascia d'istinto lo studio in lacrime con il rimmel che le riga il volto: "Tu hai questo pallino ormai, io ci arrotondo con quel lavoro", gli dice a distanza. Maria De Filippi difende la ragazza e Alessio fa marcia indietro: "Mi dimostri che mi sbaglio".



Quindi rientra in studio e fanno pace con un bacio sulla guancia. Intanto è tornata anche Francesca, prima in esterna il tronista le aveva mostrato il video con la scelta di Cristian: "Ora rimani per me Fra... tu mi piaci veramente". E la ragazza quasi giustifica con chi la critica: "Sono delusa da Cristian, e comunque non ho mai negato di apprezzare le attenzioni di Alessio, lui è un ragazzo interessante e mi piace fisicamente".