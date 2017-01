Ozpetek: "Racconto solo storie che conosco"

foto Ufficio stampa Correlati ELIO GERMANO TRA I FANTASMI

Venerdì 16 marzo alle 23.45, dopo "Zelig", terzo appuntamento di "Supercinema", rotocalco d'informazione di News Mediaset, realizzato in collaborazione con l'Anica e a cura di Antonello Sarno. Tanti gli ospiti da Ambra ("Non mi sono mai pentita di niente... continuo a lavorare ma non mi sento arrivata") a Ozpetek che parla di "Magnifica Presenza" e rivela la ricetta del successo: "Racconto solo storie che conosco".

In apertura di programma il re del'’horror, Dario Argento annuncia il suo Dracula in 3D e racconta, “perché anch’io mi sono innamorato del Grande Seduttore”. Dalla saga di “Twilight” fino a “Nosferatu”, viaggio nel mondo dei vampiri sul grande schermo con l’esperto più informato che ci sia: Dario Argento.



A seguire, intervista-verità, con Ambra Angiolini, che confessa, ai microfoni di “Supercinema”: “Non mi sono mai pentita di niente, neppure delle scelte sbagliate. Continuo a lavorare ma non mi sento arrivata. E ho dato un addio al tacco 12!”.



E le immagini davvero “mai viste” di Carlo Verdone e Alberto Sordi sul set del loro primo film insieme “In viaggio con papà”. I due attori a confronto, ripresi dalla macchina da presa di Verdone, che racconta- per immagini inedite- la lavorazione del film campione d’incassi del 1982.



E ancora Ferzan Ozpetek rivela a Supercinema del suo film “Magnifica presenza”: "Ormai se non c’è un gay nei miei film mi chiedono cos’è successo", rivelando la “ricetta del suo successo”: “Racconto solo le storie che conosco”.



Infine un’intervista esclusiva con Nanni Moretti, che si prepara a presiedere la Giuria del Festival di Cannes, l’addio al cinema del re dei press agent, Enrico Lucherini e il backstage in anteprima dello scatenato “Ghost Ryder” con Nicolas Cage e la nostra Violante Placido.



Tutte le uscite in sala ed al boxoffice e molte altre rubriche con notizie e anticipazioni sul cinema che non trovate sui TG!