"Beautiful" compie 25 anni e torna in Italia

foto Tgcom24 Correlati VECCHI E NUOVI PERSONAGGI 12:37 - La prima puntata risale al 23 marzo 1987 sulla Cbs, e per festeggiare i venticinque anni di messa in onda "Beautiful" sceglie di nuovo l'Italia per ambientare le appassionanti storie. Dopo il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999 e Portofino nel 2002, a distanza di dieci anni, la soap opera più popolare del mondo (Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 13.40) si trasferisce in Puglia.

Saranno dieci le puntate ambientate in Italia (nella splendida ed esclusiva cornice delle masserie Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi, oltre ad altri luoghi della regione pugliese) che verranno girate tra il 7 e l'11 maggio 2012, che il pubblico italiano potrà vedere nella primavera 2013. Sono attesi almeno cinque personaggi della nota soap, tra cui Ronn Moss (Ridge) e Katherine Kelly Lang (Brooke).



Oltre all’Italia, il paese preferito dai creatori della serie, "Beautiful" solitamente è ambientato nel dorato mondo della moda di Los Angeles. Ma sono stati girati episodi anche a Sydney, Australia (2007), Aspen, Colorado (2011-12) e Cabo San Lucas, Messico (2011).



La soap, vincitrice di numerosi premi internazionali, vanta anche il record di "serie più popolare del mondo in onda" con ben 35 milioni di telespettatori giornalieri in oltre 100 paesi.