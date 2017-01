Concorrente squalificato da "American Idol"

foto Ap/Lapresse 14:52 - Il cantante Jermaine Jones è fuori da "American Idol". Il "gigante buono", come viene soprannominato, sarebbe "buono" ma tutt'altro che onesto. James ha, infatti, nascosto di essere un pregiudicato e sembra che sulla sua testa penda ancora l'accusa per un incidente sfociato in violenza. La produzione ha voluto immediatamente approfondire la questione, ma per ora non ha rilasciato nessun comunicato ufficiale. - Il cantante Jermaine Jones èda "". Il "gigante buono", come viene soprannominato, sarebbe "buono" ma tutt'altro che onesto. James ha, infatti, nascosto di essere une sembra che sulla sua testa penda ancora l'accusa per un incidente sfociato in violenza. La produzione ha voluto immediatamente approfondire la questione, ma per ora non ha rilasciato nessun comunicato ufficiale.

A scatenare i rumors è stato lo stesso cantante che, sul suo profilo Twitter, ha scritto: "Non sarò ancora per molto nello show". Ma la Fox, per ora, non ha nè confermato nè smentito la notizia. Oltre ad aver nascosto il suo passato criminale, il concorrente avrebbe inoltre mentito ad alcuni agenti di polizia, rilasciando generalità false.



Ma non è la prima volta che il talent show, giunto all'undicesima edizione, si trova di fronte a una situazione del genere. Già nel 2003, infatti, un altro concorrente era stato squalificato per aver nascosto di essere stato in carcere, mentre un'altra cantante era stata allontanata dopo che erano venute alla luce alcune sue foto di nudo su un sito per adulti.