Al via "Mrs. Eastwood & Company"

foto Ap/Lapresse 13:08 - Le Kardashian devono stare attente: ora c'è un nuovo reality in circolazione. L'ex pistolero Clint Eastwood, 82 anni, è infatti pronto a lanciare il suo nuovo show "Mrs. Eastwood & Company", in onda su "E!" dal prossimo 20 maggio. La serie, 10 episodi di mezz'ora l'uno, si concentrerà sulla vita quotidiana delle donne di casa Eastwood, mentre il poliedrico attore e regista si divertirà a comparire solo in qualche cameo.

Le vere protagoniste saranno quindi la moglie Dina, anchorwoman televisiva, e le due figlie Francesca (18) e Morgan (15). Accanto a loro nel reality anche gli "Overtone", una band sudafricana scoperta dalla moglie di Eastwood nel 2009, durante i sopralluoghi del film "Invictus".



"Sono davvero orgoglioso della mia famiglia - ha ammesso l'attore - Sono una costante fonte di ispirazione e divertimento".

Una famiglia "allargata" quella di Eastwood - Francesca è infatti figlia dell'attrice Frances Fisher - che promette di sorprendere il pubblico."Le persone resteranno sorprese di vedere come conduciamo le nostre vite e dell'approccio non convenzionale che bbiamo alle cose - ha dichiarato Dina - E poi credo che sia impossibile non innamorarsi della mia band, gli Overtone".