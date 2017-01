"Luck": HBO chiude la serie tv sulle corse

foto Da video 11:04 - L' HBO questa volta ha puntato su un cavallo tutt'altro che vincente. La produzione ha infatti scelto di chiudere la serie tv "Luck", dopo che un terzo cavallo è morto durante le riprese. La serie - ambientata in un ippodromo e che vedeva tra i protagonisti Dustin Hoffman - è stata ben poco "fortunata". Già dai primi episodi, infatti, aveva scatenato - L'questa volta ha puntato su un cavallo tutt'altro che vincente. La produzione ha infatti scelto di, dopo che undurante le riprese. La serie - ambientata in un ippodromo e che vedeva tra i protagonisti- è stata ben poco "fortunata". Già dai primi episodi, infatti, aveva scatenato le ire degli animalisti, indignati per il trattamento riservato ai cavalli sul set.

Finora la produzione aveva sempre difeso il progetto ma ora, dopo il terzo "incidente" sul set, ne ha ufficializzato la chiusura.



"E' con il cuore spezzato che i produttori esecutivi David Milch e Michael Mann, in accordo con la HBO, hanno deciso di interrompere tutte le future produzioni della serie LUCK - si legge nel comunicato - La sicurezza rimane per noi una priorità. Durante le riprese abbiamo sempre mantenuto alti i nostri standard, ma gli incidenti purtroppo accadono ed è per noi impossibile garantire che non ce ne siano altri in futuro. Accordandoci, siamo quindi arrivati a questa difficile decisione".