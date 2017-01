Gf12, Floriana: "Distruggerò Ilenia"

Correlati SEXY CURVE DI FLO

Sono state una contro l'altra sin dalla prima puntata del "Grande Fratello 12". Durante questi mesi Ilenia e Floriana non si sono risparmiate litigate e insulti, adesso che la sexy astrologa è uscita dalla Casa dichiara guerra anche da fuori e a "Visto" annuncia: "La distruggerò, voglio battermi per far capire a tutti quanto è falsa e subdola". La bella napoletana tifa solo per Gaia: "Spero che vinca lei".

"Ilenia è una falsa con una strategia subdola - attacca Floriana - sta facendo il suo gioco, il suo obiettivo era farmi fuori perché mi vedeva un avversario per la finale. Ha iniziato facendo terra bruciata intorno, è riuscita a mandare tutti al telvoto, e uno alla volta sono stati eliminati".



Quando poi la "femme fatale" è stata eliminata ha anche esultato: "Lì ha smascherato la sua falsità. Diceva che le ero indifferente e invece...". Il pubblico, però, finora le ha dato ragione: "Perché Ilenia è furba, mentre io sono sincera e trasparente. Non è la persona semplice che vuol far credere, lei usa la strategia di parlare male degli altri e si mette sempre su un piedistallo".



Floriana adesso tifa solo per Gaia, "è l'unica 'comare' rimasta nella Casa", e parla della sua esperienza con gli uomini della Casa: "E' vero Filippo mi è piaciuto da subito, ma è uscito presto. Non è il mio tipo fisicamente ma come persona mi intrigava. Fabrizio è molto bello, ma appena mi sono esposta è stato eliminato, non sono stata fortunata con gli uomini, adesso che sono fuori mi prenderò le mie rivincite".