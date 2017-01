"U&D", Andrea fa il furbetto con Raffaella

foto Da video Correlati CUCCIOLO SCALTRO 16:38 - A "Uomini e Donne" l'idillio tra Andrea e Raffaella dura poco. Perché dopo le coccole con tanto di peluche e complimenti, Maria De Filippi chiede al ragazzo se può fare entrare in studio altre due fanciulle che lo vogliono corteggiare. Lui ci pensa un po' e poi accetta: "E' presto per dire che è l'unica donna". Ma subito dopo aver visto Karinzia e Denise cambia idea. E Tina Cipollari lo attacca. - A "" l'idillio tradura poco. Perché dopo le coccole con tanto di peluche e complimenti,chiede al ragazzo se può fare entrare in studio altre due fanciulle che lo vogliono corteggiare. Lui ci pensa un po' e poi accetta: "E' presto per dire che è l'unica donna". Ma subito dopo aver vistocambia idea. Elo attacca.

Che a Raffaella piaccia tanto Andrea non è un mistero. Tanto che gli fa persino un regalo: il pupazzo di Cucciolo dei sette nani con un cuoricino e una frase con la scritta "vorrei che tu fossi solo il mio cucciolo". Lui è imbarazzato ma ricambia: "E' una persona molto presente ed era tanto che qualcuno non faceva tante cose e aveva tanti pensieri per me".



Ma quando Maria fa entrare le nuove corteggiatrici, Raffaella non la prende bene: "Se ti interesso io perché accetti di conoscere anche altre corteggiatrici?". La risposta non si fa attendere: "Forse è un po' presto per dire che ci sei solo tu".



Anche se subito dopo aver visto le due pretendenti (che non sono di suo gradimento) cambia idea e decide di non farle partecipare alla trasmissione. Raffaella non nasconde la sua delusione: "Non dovevi farle entrare, forse dovrei andarmene, ma a me lui piace molto. Se erano belle avrei voluto vedere se non le teneva! Ora non faccio più niente per te, ho fatto fin troppo, ora tocca a te!".



E Tina mette il dito nella piaga: "Questa cosa fa capire come sei, ovvero che non sei interessato a nessuno, stai giocando". Ma Andrea giura che si impegnerà di più con Raffaella: "Finora sono state parole, ora farò i fatti".