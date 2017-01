Leighton: "Ho vissuto un'infanzia da pazzi"

foto Marie Claire Correlati CLASSE E SENSUALITA' 12:11 - In "Gossip Girl" interpreta Blair, una ragazza snob dell'Upper Side di Manhattan ma, nella realtà, la vita dell'attrice Leighton Meester è stata molto più dura. Quando è nata, infatti, la madre si trovava ancora in prigione per traffico di stupefacenti e anche il padre era un detenuto. Cresciuta in Florida, la giovane star a soli 10 anni si è dovuta trasferire a New York, per iniziare la sua carriera di modella e attrice. - In "" interpreta, una ragazza snob dell'Upper Side di Manhattan ma, nella realtà, la vita dell'attriceè stata molto più dura. Quando è nata, infatti, la madre si trovava ancora in prigione per traffico di stupefacenti e anche il padre era un detenuto. Cresciuta in Florida, la giovane star a soli 10 anni si è dovuta trasferire a New York, per iniziare la sua carriera di modella e attrice.

"La mia famiglia ha una storia folle, forse la più pazzesca che abbia mai sentito - ha ammesso la Meester a "Marie-Claire" - Guardando indietro provo anche tenerezza. La nostra vita non era semplice ma giocavo fuori, andavo sulla spiaggia. Ho passato dei momenti meravigliosi".



L'infanzia per l'attrice è però finita molto presto. A soli 10 anni, infatti, Leighton si è trasferita a New York per iniziare la sua carriera come modella:" 'Non piaccio a Jimmy!' Chi se ne frega. Io ero preoccupata perché non avevamo i soldi per benzina e cibo, erano questi i miei problemi".



La giovane star è dovuta così crescere in fretta, senza avere il tempo per dedicarsi agli amori adolescenziali. "Non ho avuto un ragazzo fino a 18 anni. E' bello, credo, quando ami qualcuno - spiega l'attrice - Ma non è la cosa più importante. Non sono sicura di aver mai voluto sposarmi, ma esco con qualcuno solo se ne sono davvero innamorata. Non mi piace buttarmi subito con un ragazzo".