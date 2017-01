Ilenia, un bacio di Gaia per lenire i tormenti

La romana dice di non poterne più, di essere stanca di litigare, oltretutto con persone che fino a qualche giorno fa riteneva amiche, e che per questo vorrà trascorrere le prossime giornate a letto senza parlare con nessuno; fino alla fine della trasmissione questa sarà la sua condotta.Nemmeno la vicinanza di Kevin, Gaia e ... sembra riuscire a rincuorarla. Una volta rimasta nella stanza solo con Gaia scatta però tra le due un bacio particolarmente significativo.Intanto il povero Kevin deve affrontare le controindicazioni del gioco messo in piedi con gli altri ragazzi della Casa per cui tutti sembrano essere al suo servizio. Infatti Patrick ha architettato uno scherzo se non feroce sicuramente poco piacevole. Mentre si trova a bordo piscina, infatti, arriva Vito posa a terra una bacinella piena d'acqua e rimasugli di cibo, tra cui pomodori, bucce d'arancia e altro che non si riesce a capire cosa sia. In men che non si dica i ragazzi gli rovesciano il melmoso liquame sulla schiena A Kevin non resta che alzarsi e correre verso il bagno per lavarsi...