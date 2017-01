L'uomo incinto al mondo a "Wild - Oltrenatura"

foto Da video 12:01 - Martedì 13 marzo in prima serata su Italia Uno, nuovo appuntamento con "Wild - Oltrenatura", il programma più selvaggio della tv condotto da Fiammetta Cicogna. In questa puntata, per la rubrica Shock Doc, la storia di Scott Moore, il secondo uomo incinto al mondo. Nato come una lei e diventato un lui, il trentenne californiano è oggi mammo di una bambina insieme al marito Thomas. - Martedì 13 marzo in prima serata su Italia Uno, nuovo appuntamento con "", il programma più selvaggio della tv condotto daIn questa puntata, per la rubrica Shock Doc, la storia di Scott Moore, il secondo uomo incinto al mondo. Nato come una lei e diventato un lui, il trentenne californiano è oggi mammo di una bambina insieme al marito Thomas.

Le avventure ai limiti della sopravvivenza proseguono poi con Cade Courtley: questa settimana insegnerà a salvarsi in caso di pandemia.



Mentre, Bear Grylls si avventurerà nel deserto del Moab, Steve Backshall esplorerà la Thailandia.



E ancora, grande spazio alle immagini spettacolari di un’invasione di elefanti in una città indiana, della tragica avventura di due scalatori bloccati sulle Alpi per 7 giorni e del volo mozzafiato di un fantino durante una corsa di cavalli.



E per finire, spazio ai filmati del Wild Quiz, dedicato allo scontro tra un’aquila e un varano, e della Wild Chart, dedicata ai salti animali più alti.



Wild - Oltrenatura è un programma di Simona Ercolani scritto da Antonio Sellitto, Carolina Guidotti, Mila Cantarelli e Monica Onore. Capo struttura Simona Raya, produttore esecutivo Anna Fabris con la regia di Paolo Borraccetti.