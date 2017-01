Bosso porta il jazz a "Panariello non esiste"

foto LaPresse Correlati BACKSTAGE ESCLUSIVO DELLO SHOW 18:30 - Secondo appuntamento con "Panariello non esiste" in onda in diretta il 12 marzo dallo Studio 5 di Cinecittà in prime time su Canale5. Gli ospiti sono: Enrico Brignano, Joaquin Cortes, Vanessa Incontrada, Alessandro Preziosi, Francesco Renga e Michel Telò. Tra i partner di viaggio di Panariello c'è il trombettista jazz Fabrizio Bosso: "Giorgio è divertente, semplice e umile", spiega a Tgcom24. - Secondo appuntamento con" in onda in diretta il 12 marzo dallo Studio 5 di Cinecittà in prime time su Canale5. Gli ospiti sono:. Tra i partner di viaggio di Panariello c'è il trombettista jazz: "Giorgio è divertente, semplice e umile", spiega

Nello storico teatro di posa di Federico Fellini, Giorgio Panariello con Nina Zilli, l'illusionista Gaetano Triggiano, il coinvolgente e "magico" mondo de Les Farfadais, l'orchestra diretta da Franco Micalizzi, il corpo di ballo guidato da Bill Goodson, intratterrà nuovamente sia il pubblico in sala che i telespettatori con una serie di nuovi monologhi e di gag.



L'ingresso nel team di lavoro di "Panariello non esiste" per Fabrizio Bosso è stato un processo naturale: "Semplicemente alcuni degli autori del programma, che poi tra l'altro hanno lavorato con Bonolis ne Il senso della vita, mi conoscevano. Infatti ho suonato per Paolo assieme al Jazz Quintet di Stefano Di Battista. Per la parte musicale hanno pensato a me e mi hanno chiamato".



"L'esperienza con Panariello è straordinaria, - continua il trombettista - un gruppo di lavoro pazzesco. Giorgio mi ha colpito per la sua semplicità e simpatia mentre Nina Zilli artisticamente è straordinaria. E' stato un caso che abbiamo suonato assieme a Sanremo per la sua 'Per Sempre' ancora non sapevo che avrei fatto parte del team di Giorgio".



Al termine della trasmissione di Canale 5 Fabrizio inizia un tour con Cammariere: "Collaboriamo con Sergio da diversi anni e di lui mi colpisce sempre la grande capacità di mischiare sound mediterranei con il jazz. In tour suoneremo assieme i vecchi pezzi ma anche qualche omaggio standard ai mostri del jazz". Fabrizio sarà anche impegnato nella presentazione del suo nuovo album "Vamos" e con un tour in Giappone a maggio per presentare "Enchantment", il suo ultimo progetto in omaggio a Nino Rota inciso lo scorso anno con la London Symphony Orchestra.

Andrea Conti