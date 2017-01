Italia inedita in "Slow Tour" con Blady&Roversi

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:38 - Patrizio Roversi e Syusy Blady tornano con una striscia quotidiana dal 12 marzo. Retequattro affida all'affiatata coppia di viaggiatori, "Slow Tour", viaggio in chiave green nell'Italia meno conosciuta. Appuntamento dal lunedì al venerdì alle 10.50 e dal 25 marzo nuovi quattro appuntamenti alle ore 14, Blady&Roversi percorreranno il Paese per raccontare angoli inediti di Sicilia, Campania, Calabria, Sardegna Toscana, Liguria, Veneto e Friuli. tornano con una striscia quotidiana dal 12 marzo. Retequattro affida all'affiatata coppia di viaggiatori, "", viaggio in chiave green nell'Italia meno conosciuta. Appuntamento dal lunedì al venerdì alle 10.50 e dal 25 marzo nuovi quattro appuntamenti alle ore 14, Blady&Roversi percorreranno il Paese per raccontare angoli inediti di Sicilia, Campania, Calabria, Sardegna Toscana, Liguria, Veneto e Friuli.

La coppia bolognese, con “Slow Tour” mette al bando le ovvietà del turismo di massa, per dare il via libera a percorsi alternativi e scelte ecologiche.



Mete low cost, idee per weekend lunghi senza svenarsi, soluzioni per drenare il turismo che invade le grandi città, trascurando così luoghi incantevoli di cui l’Italia è ricchissima.



Il nuovo programma della Rete diretta da Giuseppe Feyles non è il classico documentario che fa tanto déjà vu, ma di un itinerario personalizzato che valorizza il territorio con percorsi a piedi, in bicicletta o con mezzi a basso impatto ambientale, senza però trascurare informazioni utili dal punto di vista turistico, culturale e gastronomico.