"L'uomo bandiera" re di Italia's Got Talent

IL MOMENTO DELLA VITTORIA 20:44 - La finale di "Italia's Got Talent" su Canale 5 si aggiudica una share media del 30.53% pari a 7 milioni di telespettatori, lasciando il competitor Rai Uno indietro di oltre 8 punti percentuali di share. Il pubblico ha incoronato vincitore di questa terza edizione Stefano Scarpa, operaio di Trani di 21 anni, straordinario acrobata, detto "l'uomo bandiera" per l'eccezionale capacità di librarsi su una pertica.

Grazie a questo risultato Canale 5 vince prima e seconda serata. Nel dettaglio: in fascia prime time Canale 5 registra il 24.68% di share e 6 milioni 451 mila telespettatori (stacca Raiuno di oltre 5 punti percentuali) mentre in seconda serata ottiene il 30.19% di share pari a 4 milioni 358 mila telespettatori (stacca Raiuno di oltre 6 punti percentuali).



Gli ascolti vedono alle 22.45 “Italia’s Got Talent” toccare gli 8 milioni 600 mila telespettatori in valori assoluti, mentre alle 24.25 il picco in share raggiunge il 41.11%.



Sul dato commerciale (15-64 anni) "Italia's Got Talent" ottiene un 34.86% di share, mentre “Ballando con le Stelle” si ferma al 16.28%.



“Italia’s Got Talent” su 9 settimane di programmazione si conferma leader del sabato sera per ben 8 settimane e lo show di intrattenimento più visto della stagione televisiva.



La produzione e la redazione del programma sono già al lavoro per preparare la quarta, attesissima edizione.



DONELLI: "SPREAD INCOLMABILE PER ITALIA'S GOT TALENT"

"La terza edizione di "Italia's Got Talent" ha confermato la leadership di Canale 5 nel prime time del sabato sera, con risultati record e uno spread incolmabile rispetto a tutti i competitor. - afferma Massimo Donelli direttore di Canale 5 - Ma, soprattutto, il programma è stato capace di regalare a milioni di italiani nuovi personaggi, show sorprendenti e sane risate rinnovando e rafforzando il patto tra la tv generalista e la platea televisiva. Cio è stato reso possibile dal grande lavoro di casting, durato mesi; dalla minuziosa cura nel montaggio, assolutamente innovativo; e dal mix, perfetto, tra talenti veri e improbabili ma irresistibili performers. Belen Rodriguez e Simone Annichiarico, felice tandem di conduzione, e l'affiatato trio dei giurati, ossia Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, hanno saputo gestire con calore e ironia un campionario d'umanita' tra i piu' variegati. Bella squadra: tornera' in campo l'anno prossimo nella quarta edizione, per partecipare alla quale hanno gia' fatto domanda centinaia di nuovi aspiranti concorrenti".