Cristina e Vale fuori dal "Grande Fratello"

Sabrina rinuncia alla lettera di sua mamma per Vito

In primo piano la storia ormai giunta al capolinea tra Sabrina e Vito. Grande Fratello ha in serbo per Sabrina una 'proposta indecente'. Grande Fratello ripropone alla concorrente la lettera scritta dalla madre della concorrente. Sabrina potrà leggerla ma così facendo negherebbe la possibilità a Vito di incontrare la sua mamma di persona. La decisione di Sabrina spiazza tutti: "Anche Vito ha vissuto dei fatti importanti e credo lui abbia veramente bisogno di incontrare sua mamma". I due si incontrano e la madre dice a Vito: "E' tutto passato il tempo guarisce ogni cosa, stai tranquillo e devi ridere e scherzare".



Vito e Ilenia, lite lunga e furiosa

Alcuni dubbi tra Ilenia e Vito fanno scatenare una lite furiosa e lunga. "O hai fatto delle considerazioni che non so e hai deciso di cambiare atteggiamento oppure non sei stato coerente con quello che sei stato prima", dice Ilenia al concorrente. Da questa accusa, ecco che scoppia un confronto molto duro. "C'ha bisogno di un'altra Floriana", chiude Vito. "Rispetto agli inizi lo vedo un po' più distaccato e cambiato", ribatte Ilenia durante la diretta. I due, comunque, poco prima della puntata della domenica fanno pace dopo un tentativo di chiarimento.



Ilenia a Sabrina: "Vito mi diceva che non voleva stare con te"

Durante la discussione con Vito Ilenia cala la maschera così chiama Sabrina e rivela apertamente la verità alla coinquilina sulle confidenze che Vito le aveva fatto: "Lui mi diceva che non voleva stare con te e poi il giorno dopo faceva tutto il carino con te. Io non c'ho mai capito niente e non è mai stato chiaro nei tuoi confronti". Vito impallidisce e accusa di scorrettezza l'ex amica: "Ci sono stati alti e bassi con Sabrina e credo che un amico serva a raccogliere delle confidenze e non era giusto spiattellarle a mo' di estorsione".



Patrick è il re delle relazioni mai nate

Patrick in questi giorni ha sempre lanciato l'amo ma non ha concluso nulla. Ha tentato di sedurre Cristina, Ilenia, Martina, subendo le pressanti e scabrose avance della Regina della Mortadella, Vale. Quest'ultima viene convocata nella suite per imparare la danza del ventre da due ballerine. Un modo per conquistare il "suo" Patrick. Alla fine ce la fa e conquista un bacio del suo amato. Vale riceve una sorpresa: per l'aretina sono scesi in campo i suoi concittadini riuniti nella sua bottega, per sostenerla in questa avventura.



Vale perde al televoto contro Sabrina

Sorpresa tra gli inquilini della Casa per l'eliminazione di Vale. Sabrina vince al televoto e rientra nel gioco. Contento Vito specie dopo il grande regalo che la coinquilina gli ha fatto.



Scontro in arena: nomination per Sabrina, Cristina, Franco e Patrick. Eliminata Cristina

I cinque ragazzi e le cinque ragazze si confrontano in arena per una seconda eliminazione. Hanno a disposizione una busta che contiene una scheda per scrivere i nomi di due persone che vorrebbero eliminare. I ragazzi potranno nominare le donne e viceversa le ragazze possono nominare gli uomini. Poi le concorrenti indicano di chi si fidano e a cui affiderebbero il loro destino: Cristina fa il nome di Patrick, Gaia indica Kevin, Ilenia fa il nome di Armando che viene scelto anche da Martina e infine Sabrina chiama Vito. Armando ha ricevuto più voti e tiene intatta la sua busta con le sue nomination, gli altri ragazzi la strappano. Armando ha scritto i nomi di Sabrina e Cristina. Per i ragazzi Armando indica Ilenia, Franco preferisce Ilenia, Kevin sceglie Gaia, Patrick invece fa il nome di Cristina e per ultimo Vito dice Sabrina. Ilenia ha ottenuto più voti e nella sua busta ci sono i nomi di Franco e Patrick. Il complesso meccanismo di scelte porta direttamente al televoto quattro concorrenti: Sabrina, Cristina, Franco e Patrick. Perde al televoto Cristina.



La difficile scelta di Armando

Armando viene convocato nel sottomarino dove ci sono tre portelli. Nel primo c'è una foto del concorrente con la mamma quando era piccolino. C'è una lettera scritta dal genitori sul riavvicinamento di Armando col padre. Nel terzo portello c'è una foto con Caterina con cui ha iniziato una storia importante nella Casa. Il concorrente può scegliere se ascoltare le parole di Caterina ma in tal caso dovrà rinunciare alla lettera della madre. "Ho un ottimo rapporto con mamma e voglio rivederla di persona mentre sento l'esigenza di confrontarmi con Caterina", Armando fa la sua scelta. Il protagonista ascolta le parole di Caterina che ha commentato gli apprezzamenti che ultimamente il fidanzato ha avuto per Cristina. Poi Caterina ha rivelato al suo ragazzo di aver tatuato il suo nome su un dito. Un atto d'amore.

Andrea Conti