foto LaPresse Correlati TATANGELO "ESCE" DI SENO

I VIP SI CONFESSANO 13:04 - Sabato 10 marzo su Canale 5 alle 15.30 appuntamento con "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Gigi D’Alessio, in compagnia di Alfonso Signorini, è in collegamento da Roma. In esclusiva, il cantante napoletano apre le porte della sua grande casa e trascorre l'intero pomeriggio con i telespettatori di Canale 5. Sull'amore con Anna Tatangelo confida: "Spero di potermi sposare al più presto". - Sabato 10 marzo su Canale 5 alle 15.30 appuntamento con "", il talk show condotto da, in compagnia di Alfonso Signorini, è in collegamento da Roma. In esclusiva, il cantante napoletano apre le porte della sua grande casa e trascorre l'intero pomeriggio con i telespettatori di Canale 5. Sull'amore conconfida: "Spero di potermi sposare al più presto".

Il cantante, parlando del fratello scomparso a causa di un tumore, confida: "Ho composto la canzone dedicata a mio fratello Lettera da Pietro di getto, una sera. Ho scritto la musica e mi sono subito commosso, come se mi fosse arrivato un fax da lui direttamente dal cielo".



“Ho cercato di fare di tutto per poterlo curare. Nella vita tutti i problemi sono risolvibili ma questo non lo è stato e, a saperlo, ci saremmo fermati prima, perché l’accanimento per farlo guarire è stato tremendo” e aggiunge “Pietro non voleva morire ma ha confuso il mio successo con l’onnipotenza. Mi diceva: tu Gigi ce la puoi fare”.



Ultimo di tre figli, con uno spiccato senso della famiglia, e una grande fede, Gigi risponde a Silvia Toffanin che gli chiede se nella sua vita ci sai ancora spazio per il matrimonio: “Assolutamente sì e spero di poterlo fare al più presto”.



GLI ALTRI OSPITI: IL MARATONETA DEAN KARNAZES, IVANA MRAZOVA, MARIA GRAZIA CUCINOTTA E ALESSANDRO CASILLO

Questo sabato Silvia Toffanin intervista Dean Karnazes, il maratoneta specializzato in sfide impossibili. Inoltre, ospiti a Verissimo: Nina Zilli e Alessandro Casillo. E ancora, si parla di morti bianche con Sabina Laurino, che ha perso il marito nel 2007 nell’incendio della Thyssen Krupp. Verissimo ricorda Lucio Dalla con Rosalia Misseri, che ha interpretato Tosca nell’opera Tosca Amore disperato, firmata dall’artista bolognese. La storia a lieto fine di Roberta Bisicchia che ha ricevuto un rene dalla mamma, la signora Angela Blatti. Si parla di omosessualità con Antonio D’Amico, compagno per quindici anni di Gianni Versace. Infine, la modella Ivana Mrazova è ospite dello spazio moda curato da Jonathan, mentre Maria Grazia Cucinotta è protagonista dello spazio dedicato alla crescita dei figli.