A rischio tre elementi dei Gialli

Il serale si avvicina, e la tensione sale nella scuola di "Amici". La sfida a squadre della scorsa settimana ha visto ultimi i Gialli, che hanno quindi dovuto mettere a rischio il banco un loro elemento. E' stata scelta la ballerina Francesca, che sabato affronterà un esterno, ma ad un passo dall'eliminazione ci sono anche i compagni di squadra Carlo Alberto (cantante) e Josè (ballerino), ritenuti i peggiori della settimana.

L'imperdibile appuntamento con Maria De Filippi e con il talent show è per sabato, in diretta alle 14.10 su Canale 5. Dei 15 gli allievi ancora in gara solo nove, i più talentuosi, accederanno al serale.



SQUADRA BLU: Gerardo, Stefano e Francesca (cantanti); Giuseppe, Jonathan e Valentin (ballerini)

SQUADRA GIALLA: Carlo Alberto, Ottavio e Ruben (cantanti); Josè e Francesca (ballerini)

SQUADRA VERDE: Marco, Valeria e Claudia (cantanti); Nunzio (ballerino)



Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Luca Zanforlin e Mauro Monaco. “Amici” è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La regia è affidata a Paolo Pietrangeli.