Gf, giochi maliziosi tra Martina e Patrick

IL SITO UFFICIALE DEL GRANDE FRATELLO 11:14 - Hanno cominciato con i massaggi hot, ma adesso tra Patrick e Martina nella Casa del "Grande Fratello 12" c'è tanta voglia di conoscersi. I due piccioncini sono passati infatti alle coccole, cercano continuamente il contatto fisico e passano ore a raccontarsi. Scatenando così la gelosia di Cristina, che si sente trascurata dall'amico e che oltre al prosperoso décolleté adesso - per sedurlo - mette in mostra anche il lato B.

I due inquilini sono sempre più affiatati, ed è la torinese a provocare il biondino con pizzicotti, bacini e carezze. Patrick gradisce molto le attenzioni e Marti lo spinge a ritagliare dei momenti solo per loro. Se prima era l'iraniano a tentare spudoratamente l'approccio, adesso i ruoli si sono invertiti.



Oltre a Vale, la regina della mortadella, il feeling innervosisce anche Cristina. Che ne parla direttamente con Martina. Si sbottona e accusa: "Mi sento trascurata, basterebbe anche qualche attenzione in più ed una presenza più forte nei momenti difficili".



Ma la torinese la rassicura: "Sei un punto di riferimento anche per lui, devi stare tranquilla". Poi le due si scambiano affettuosità. Ma la loro sembra una pace armata.