Antonella Elia sconfigge Valeria Marini

COLPI DI SCENA E SORPRESE 12:42 - Per ora la vera vincitrice dell'Isola dei Famosi è Antonella Elia. Per una settimana ha preso di mira Valeria Marini e alla fine quest'ultima è stata eliminata dal televoto. Al momento dell'uscita la felicità della Elia era incontenibile. L'attrice prima ha pianto quando Max Bertolani l'ha attaccata di nuovo per un presunto schiaffo. Poi la "prova video" ha dimostrato che non era vero. In nomination il Divino Otelma, il modello Jivago e la Elia.

Antonella è scoppiata a piangere nel momento in cui si è affrontato l'episodio che ha scosso tutti gli eroi e gli ex eletti. Durante una accesa discussione (per un posto letto) la Elia ha dato una piccola spinta a Max che ha cominciato ad accusarla di averla schiaffeggiata. Ma davanti ad un documento video integrale si è dimostrato che non c'è stato alcuno schiaffo. Complice la stanchezza e il pressing psicologico Antonella ha ceduto e per gran parte della puntata è stata "assente", anche quando durante la prova ricompensa ha aiutato le compagne rimanendo in apnea per tanti minuti si è successivamente isolata.



Fino a quando il televoto decreta l'uscita di Valeria Marini. In quel momento Antonella scoppia a urlare di felicità. Missione riuscita e non vedremo mai Antonella mettere in atto la minaccia lanciata settimana scorsa alla Marini: "Io a questa prima della fine del mio soggiorno qui, le strappo tutte le extension". Quando è stata consegnata una torta alle donne dell'Isola, Antonella ne ha dato un pezzo a Manuel e Max, quest'ultimo all'improvviso 'perdona' Antonella e diventa così grandi amici, ma ancora per quanto tempo?



Intanto grazie ad un ripescaggio rientra in gioco Rossano Rubicondi mentre in nomination vanno il Divino Otelma, il modello Jivago e - naturalmente - Antonella Elia.

Andrea Conti