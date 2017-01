"U&D", Cristian sceglie la sexy Tara

Cristian comincia raccontando un particolare inedito che risale a due settimane fa: "Ci siamo baciati a stampo e durante il ballo le ho detto una frase: 'Voglio stare con te'. Poi Tara è tornata in studio e il fatto che non mi abbia rinfacciato questa cosa mi ha fatto capire che non è falsa".



Poi il tronista si rivolge direttamente a lei: "Se una persona mi piace, mi piace. Io non mi fido di te ma ti scelgo". Una dichiarazione a sorpresa, fuori dai canoni del programma: "E' inutile andare avanti, sento questa cosa ed è giusto che io lo dica. Maria mi scuso ma non sono riuscito a trattenermi".



Tara scoppia in lacrime, ha bisogno di bere dell'acqua. E' emozionata e poi si butta tra le sue braccia. Il suo, naturalmente, è un sì: "Rischio di sopportarti". Cristian chiarisce quindi la sua scelta con Chiara: "Per te provavo una forte attrazione fisica, ci ho provato ma la scintilla purtroppo non si è accesa, e mi dispiace, non ci posso fare nulla. Sei una bella persona, e uno migliore di me ci vuole poco a trovarlo". Arriva il momento di Isabella che si sente presa in giro fino all'ultimo e non vuole sentire le "giustificazioni" del tronista: "Cosa vuoi che ti dica, sono contenta della tua scelta? Basta, non voglio più né sentirti né vederti".



Intanto la puntata registra un record di ascolti, in day-time, facendo volare il programma di Maria De Filippi al 31,20 per cento di share sul target commerciale con ben 3.433.000 telespettatori totali.