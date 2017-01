Con Xenia alla scoperta dell'Italia che funziona

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA LA PRIMA PUNTATA 17:37 - Parte il 10 marzo, alle 9.50 su Rete 4, "L'Italia che funziona", un nuovo format che per otto settimane parlerà dell'eccellenza italiana, nonché di aziende estere presenti in Italia, che distinguono per il loro successo. A condurre è Xenia Tchoumitcheva, top model, presentatrice e attrice svizzera dalle origini russe già ammirata da noi nel video di Paolo Meneguzzi "Imprevedibile". - Parte il 10 marzo, alle 9.50 su Rete 4, "L'Italia che funziona", un nuovo format che per otto settimane parlerà dell'eccellenza italiana, nonché di aziende estere presenti in Italia, che distinguono per il loro successo. A condurre è Xenia Tchoumitcheva, top model, presentatrice e attrice svizzera dalle origini russe già ammirata da noi nel video di Paolo Meneguzzi "Imprevedibile".

Xenia ha studiato acting alla New York Film Academy ed è apparsa in diversi film, ad es. recitando al fianco di Jules Sitruk nel film francese Bob et Les Sex Pistaches o il cortometraggio "Lines" di Daniel Chamorro. Parla correttamente cinque lingue (italiano, russo, tedesco, inglese e francese), è appassionata di economia e politica internazionale.



"Studio Aperto" l'ha definita la nuova Hunziker.