Antonella Clerici ricoverata d'urgenza

foto Olycom Correlati ANTONELLA E L'AMICO "PACIUGHINO" 13:51 - Un bello spavento per Antonella Clerici. La conduttrice è stata infatti ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma, la notte tra il 6 e il 7 marzo, in seguito ad uno shock anafilattico, causato da alcuni antibiotici. Antonella - che ora sta meglio - ha dato la notizia ai suoi fan su Twitter. Ha, inoltre, colto l'occasione per ringraziare l'amico Claudio Lippi che l'ha prontamente sostituita a "La Prova del Cuoco". - Un bello spavento per. La conduttrice è stata infatti ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma, la notte tra il 6 e il 7 marzo, in seguito ad uno, causato da alcuni antibiotici. Antonella - che ora sta meglio - ha dato la notizia ai suoi fan su Twitter. Ha, inoltre, colto l'occasione per ringraziare l'amico Claudio Lippi che l'ha prontamente sostituita a "La Prova del Cuoco".

"Shock anafilattico x antibiotico... Che paura! Notte in osservaz al gemelli. Grazie ai Dt e infermiere del pronto soccorso.....". Con un messaggio su Twitter la presentatrice ha tranquillizzato i fan, preoccupati per non aver visto dietro i fornelli la loro "Antonellina" nel consueto appuntamento di mezzogiorno, sostituita all'ultimo con Claudio Lippi.



"Mamma mia che anno con gli ospedali... - ha cinguettato la Clerici - A capodanno maelle ieri io..... Meno male adesso stiamo bene". La piccola Maelle - avuta dal compagno Eddy Martens - aveva infatti avuto un malore all'inizio di gennaio, situazione che aveva costretto la presentatrice lontano dagli studi televisivi, "cedendo" il posto (anche in quel caso) al collega Claudio.



"Adesso sto meglio domani spero essere alla prova cuoco.... Il mio amico Lippi anche oggi mi ha dato una mano... Grazie!".