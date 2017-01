Gf12, Vito dà un calcio a Sabrina

Correlati PATRICK, CHE PLAYBOY!

09:01 - Storia infinita al "Grande Fratello 12" tra Vito e Sabrina. Una situazione sentimentale complicatissima, visto che i due ex fidanzatini si cercano in continuazione ma poi finiscono sempre col litigare. E tra risate, cuscinate e scherzi il pugliese salta addosso alla tunisina e le dà un calcio (per sbaglio) facendole male alla schiena.

"Ti pare che non mi vedi e mi fai male?", chiede Sabri al suo ex fidanzato che, preso dai sensi di colpa, si offre per alleviarle il dolore. Il tarantino, infatti, rimedia poggiandole del ghiaccio sul punto dolorante ma non riesce a trattenere le risate: "Non volevo farti del male, credimi". "Lo so, altrimenti eri matto" risponde Sabrina.



La tensione, dunque, si allenta. Niente più polemiche, niente più grida, niente più liti. Sabrina corre da Patrick che la incita ad approfittare subito della situazione per chiedergli un altro massaggio ma la tunisina vuole lasciare Vito in pace. Il pugliese, dal canto suo, chiede aiuto a Franco, che sentenzia: "Purtroppo qui non c'è punto d'incontro, chiarirete sicuramente una volta usciti dalla Casa".