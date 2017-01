"Suits", due strani avvocati a New York

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:31 - In anteprima assoluta dal 10 marzo approda su Joi (Mediaset Premium) "Suits", serie tv americana di genere legale creata da Aaron Korsh. Ogni sabato, in prima serata, appuntamento dunque con le avventure della strana coppia di avvocati (Gabriel Macht e Patrick J. Adams) in giro per i tribunali di New York. Eccezionalmente il debutto italiano sarà visibile anche in chiaro, in modalità free view, sul canale Premium Anteprima. - In anteprima assoluta dal 10 marzo approda su(Mediaset Premium) "", serie tv americana di genere legale creata da Aaron Korsh. Ogni sabato, in prima serata, appuntamento dunque con le avventure della strana coppia di avvocati () in giro per i tribunali di New York. Eccezionalmente il debutto italiano sarà visibile anche in chiaro, in modalità free view, sul canale Premium Anteprima.

Protagonisti della serie ambientata a New York sono lo "squalo" del foro Harvey Specter (Macht), uno dei più importanti e spietati avvocati della Grande Mela, e Mike Ross (J. Adams), ragazzo dotato di una memoria prodigiosa. Quest'ultimo dimostra un intelligenza fuori da comune ma il suo sogno di diventare un avvocato s'infrange quando viene espulso dal College.



Mike però non si dà per vinto e continua a sostenere esami, soprattutto quello per l'abilitazione alla professione d’avvocato, al posto di altri studenti. Nel frattempo l'avvocato Harvey ottiene una promozione che lo obbliga ad assumere un giovane praticante. La necessità si concretizza nell'assunzione del rampante Ross con il quale inizia a formare una "strana coppia" legale per le aule della Grande Mela.