Alberto Del Rio: "Sfidate con me John Cena"

Il WWE presenta il RAW WrestleMania Revenge Tour che torna in Italia martedì 17 aprile e mercoledì 18 aprile rispettivamente a Roma e Milano. Tra le star, popolarissime grazie anche ai numerosi passaggi televisivi, ci sono John Cena e Alberto Del Rio che confessa a Tgcom24: "Con John ci sconteremo in uno dei due incontri e vi assicuro che sarà un bello spettacolo".

Alberto Rodriguez compie 35 anni a maggio ed è un wrestler messicano. Quando è entrato nel gruppo del RAW ha assunto il nome di Alberto Del Rio. "I fan italiani devono prepararsi - spiega Alberto - vedranno il meglio del meglio del Wrestling e sarà come assistere a uno spettacolo senza sosta".



Insieme ad Alberto ci saranno CM Pung, The Miz, R-Truth, Kelly Kelly e infine John Cena con cui c'è una stima reciproca: "Lui è uno dei numeri uno di questo mondo - spiega Del Rio - nonché il portavoce di questo sport. Mi scontrerò con lui e i fan si divertiranno molto". Anche i telespettatori italiani potranno godere della visione di quanto accadrà ad aprile, gli eventi saranno registrati dalle telecamere e poi tramessi in televisione nelle settimane successive. Lo scorso anno gli eventi sono stati trasmessi dalla rete Mediaset Italia2.



Perché la decisione di far parte di questo mondo?

Ho fatto diverse esperienze in Giappone e in Messico, ho iniziato con il wrestling vincendo diversi premi locali, poi mi sono dedicato alle arti marziali e poi di nuovo al wrestling ma a livello professionistico. D'altronde la nostra è una famiglia di una famiglia di luchador (è figlio di Dos Caras, nipote di Mil Mascaras e Sicodelico e cugino di Sicodelico jr., ndr).



Qual è il segreto del successo del Wrestling in tv e dal vivo?

Coinvolgiamo molto i telespettatori a casa e gli spettatori che sono nel palazzetto. Credo che il successo dipenda dal mix tra azione e racconto. La contrapposizione tra il buono e il cattivo ha sempre affascinato tutti sin da bambini. Ecco direi che riporteremo tutti all'infanzia, divertendo ovviamente.







Andrea Conti