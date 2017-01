Antonella Elia e lo schiaffo a Max Bertolani

foto Ufficio stampa 18:29 - Chi si aspettava all'Isola dei Famosi un altro scontro con Aida Yespica come nel 2004 è rimasto deluso. Antonella Elia ha preso di mira Max Bertolani. Il motivo del litigio? La Elia voleva dormire nel posto occupato da Max, lui protesta, la sposta e lei gli dà una spinta tra insulti reciproci. Bertolani piange dice che ha ricevuto uno schiaffo così invoca la cacciata della showgirl che ride divertita. - Chi si aspettava all'Isola dei Famosi un altro scontro con Aida Yespica come nel 2004 è rimasto deluso.ha preso di mira. Il motivo del litigio? La Elia voleva dormire nel posto occupato da Max, lui protesta, la sposta e lei gli dà una spinta tra insulti reciproci. Bertolani piange dice che ha ricevuto uno schiaffo così invoca la cacciata della showgirl che ride divertita.

Antonella sta attuando una vera e propria strategia per spaccare gli ex eletti e gli eroi. Alleandosi con Nina Moric e Guendalina, cerca di portare avanti la sua missione. Valeria Marini è un osso duro e dopo la dipartita di Carmen Russo ha preso lei in mano le redini dell'organizzazione della cucina. Ma Antonella non ci sta, per lei il cibo deve essere diviso tra tutti senza distinzione di gruppi.



Max Bertolani, al fianco di Valeria, cerca di imporre la disciplina sulla Elia che ha occupato il posto letto del personal trainer situato strategicamente vicino all'uscita della capanna "per controllare il fuoco". Bertolani, inizialmente, ha chiesto alla showgirl di riavere il proprio posto ma davanti a un "no" secco è entrato nella capanna per spostare gli oggetti della Elia. A quel punto Antonella dà una piccola spinta a Max che reagisce esageratamente gridando alla violenza fisica e accusando la naufraga di avergli addirittura dato uno schiaffo.



E la Elia che fa? Ride divertita con Andrea, Nina e Guendalina. Max invoca, secondo regolamento, la cacciata della Elia ma la produzione risponde con fermezza che è sua decisione insidacabile su chi cacciare o no.



Dunque Enzo Paolo Turchi appoggia la protesta di Max che vuole andarsene dal reality. E Aida Yespica che fa? Visti i precedenti, tace e si tiene lontana da Antonella.



Enzo Paolo Turchi lascia l'Isola

Un nuovo colpo di scena ha caratterizzato queste ultime ore sull’Isola: Enzo Paolo Turchi, ancora inconsapevole del fatto che la moglie Carmen Russo sia tuttora in gioco, ha deciso di abbandonare definitivamente la gara.

