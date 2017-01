Kate Winslet: "L'Oscar lo tengo dietro al water"

"Il momento della vincita dell'Oscar è stato incredibile. E' stato uno dei momenti più incredibili della mia vita - spiega l'attrice, vincitrice della statuetta nel 2009 con "The Reader" -: è sul retro del water, perché così la gente può chiudere la porta e stare davanti allo specchio con la statuetta in mano. È una cosa che piace fare a tutti". Parlando del film dice: "Girareè un' esperienza di cui sono molto grata ma è stato difficile recitare la parte di una donna che non mi piaceva. È stata l'unica volta: solitamente simpatizzo con il personaggio che interpreto".Kate, insieme ad altre colleghe inglesi, di recente si è distinta per la sua: "Penso semplicemente che come attrice il nostro lavoro sia quello di esprimere emozioni, anche estreme. Se non riuscissi a muovere il viso non sarei più in grado di fare il mio lavoro. Mi sembra molto triste. Invecchiando le donne diventano più belle: cambiano, crescono i tuoi amori, le gioie e dolori sono scritti sul tuo viso. Perché cancellarli?"