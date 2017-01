Love Hewitt: escort provocante sul set

foto Dal Web Correlati JEN, SENSUALITA' IN PASSERELLA

12:11 - Jennifer Love Hewitt, abbandonati i fantasmi di "Ghost Whisperer", vestirà i panni succinti di una escort in "The Client List", la nuova serie tv di Lifetime, in onda negli USA dal prossimo aprile. Un ruolo impegnativo per la sexy attrice texana, che dovrà soddisfare gli uomini di un centro termale con trattamenti "speciali". Il progetto nasce dal successo di pubblico dell'omonimo film, trasmesso dalla rete lo scorso anno.

In "The Client List" Jennifer sarà Riley, una madre single costretta a lavorare nella spa di una cittadina, dopo che il marito l'ha lasciata sommersa dai debiti. Presto, però, la donna si renderà conto che il centro benessere offre ai suoi ospiti molto più di semplici massaggi. Riley dovrà quindi destreggiarsi in una doppia vita: da un lato quella di provocante escort, dall'altra quella di madre amorevole.



La serie tv - tratta da una storia vera - è nata dopo il successo dell'omonimo film, prodotto e interpretato dalla stessa Love Hewitt e andato in onda l'anno scorso su Lifetime. Per questo ruolo l'attrice ha inoltre ottenuto la sua prima nomination ai Golden Globe del 2011.