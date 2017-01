Gf, Patrick è il playboy della Casa

L'interesse di Patrick nei confronti di Martina sembra essere ricambiato. La giovane inquilina, infatti, gli chiede di ritagliare spazi di tempo solo per loro. Detto fatto. Perché il ragazzo le dedica un sensuale massaggio.



Le luci in camera da letto si spengono e la torinese si mostra più affettuosa e tenera del solito, si abbandona alle sapienti mani del biondino, le stesse che la fotomodella ha cercato durante tutto il "trattamento". Poi è il momento di Vale, che gli regala delle crepes a forma di cuore. Per ringraziarla Patrick la coinvolge nella vasca a idromassaggio, mangia il dolce e si lascia massaggiare i piedi. Poi scatta il bacio, innocente. Che per la regina della mortadella è una bella conquista.

Dulcis in fundo la prosperosa Cristina. Il feeling con l'inquilina dal décolleté generoso cresce giorno dopo giorno. I due si scambiano coccole e affettuosità. Solo amicizia?