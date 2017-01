L'apparizione della Madonna a Ghiaie di Bonate

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:33 - Nuovo appuntamento con "Viaggio a...", il programma condotto da Paolo Brosio che racconta storie di persone che hanno vissuto esperienze straordinarie, miracoli e misteri inspiegabili, in onda mercoledì 14 marzo su Retequattro in prima serata. Al centro della puntata un eccezionale filmato d'epoca di un'apparizione della Madonna a Ghiaie di Bonate. - Nuovo appuntamento con, il programma condotto dache racconta storie di persone che hanno vissuto esperienze straordinarie, miracoli e misteri inspiegabili, in onda mercoledì 14 marzo su Retequattro in prima serata. Al centro della puntata un eccezionale filmato d'epoca di un'apparizione della

Le telecamere del programma raccontano il mistero che avvolge l’apparizione della Madonna avvenuta a Ghiaie di Bonate. Si tratta della storia di Adelaide Roncalli, una bambina di 7 anni che, nel 1944, affermò di vedere la Sacra Famiglia e di parlare con la Madonna.



La Vergine rivelò ad Adelaide profezie riguardanti il destino di Pio XII e di Hitler, il che trasformò il fatto di fede in un avvenimento di interesse politico e militare. Fu, infatti, un caso che venne presto alla ribalta ma che altrettanto velocemente fu messo a tacere.



“Viaggio a...” ripercorre la cronaca di quei giorni attraverso testimonianze di guarigioni e indaga con documenti inediti e un eccezionale filmato d’epoca realizzato al momento dell’apparizione.



Brosio intervista poi Mirjana Dragićević, la veggente che detiene i dieci segreti che la Madonna di Medjugorje le affida da più di 30 anni: dieci profezie che riguarderebbero il destino del mondo e dell’umanità in un futuro molto vicino.



Inoltre, l’inviato incontra l’ex campione di basket croato Ivo Juricic, l’uomo la cui vita sembra essere strettamente legata al terzo di questi segreti, secondo il quale dovrebbe ricrescergli la gamba amputatagli molti anni fa a causa di un sarcoma alle ossa.



Spazio, inoltre, alla storia del giudice Rosario Livatino, il magistrato italiano ucciso dalla mafia definito “un martire della giustizia ed indirettamente della fede” da Papa Giovanni Paolo II. Il programma indaga sul miracolo di guarigione miracolosa, avvenuto per sua intercessione, che potrebbe avviare il processo diocesano di beatificazione.