"Terra Nova", cancellata la serie di Spielberg

12:45 - "Terra Nova", la fiction di fantascienza ambientata nell'era dei dinosauri prodotta da Steven Spielberg, è stata cancellata. La Fox ha infatti deciso di non rinnovare il contratto per la prossima stagione. La serie potrebbe comunque traslocare su qualche altro network, anche se l'ipotesi pare poco probabile, considerati soprattutto i lunghi periodi di realizzazione degli episodi e gli ingenti costi di produzione.

Un bello smacco per la Fox, che aveva fatto di "Terra Nova" il punto di forza della stagione, pubblicizzandola con una serrata campagna promozionale e spendendo per la puntata-pilota la cifra record di 20 milioni di dollari. Un progetto imponente, che sembrava avere le carte in regola per funzionare - cast stellare, budget milionario, effetti speciali sofisticati - ma che non ha convinto a pieno il pubblico.



In America, infatti, la première è stata seguita da oltre 9 milioni di persone ma nel corso della stagione ha perso spettatori arrivando, nell'ultimo episodio, ad appena 7,4 milioni. Cifre considerevoli, ma lontane dal giustificare gli enormi costi di produzione.