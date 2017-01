"Wild", Fiammetta nel deserto del Sahara

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:16 - Martedì 6 marzo in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con "Wild – Oltrenatura", il programma più "selvaggio" della tv condotto da Fiammetta Cicogna. In questa nuova puntata, in compagnia del trekker professionista Roberto Bruzzone e della cagnetta Nessie, la conduttrice affronta la sua missione nel deserto del Sahara. Non solo. Sarà svelata la vera storia di spider-man. - Martedì 6 marzo in prima serata su, nuovo appuntamento con "", il programma più "selvaggio" della tv condotto da. In questa nuova puntata, in compagnia del trekker professionistae della cagnetta Nessie, la conduttrice affronta la sua missione nel deserto del Sahara. Non solo. Sarà svelata la vera storia di spider-man.

Come farà Fiammetta a resistere per giorni a caldo torrido, tempeste di sabbia e razionamento dell’acqua? In che modo si difenderà dallo sbalzo termico e come farà ad orientarsi in un paesaggio sempre in continuo cambiamento? Ma "Wild” racconta anche la vera storia di spider-man.



Tra le imprese impossibili, infatti, si annoverano anche quelle di Alain Robert, l’uomo-ragno francese, nonché il miglior scalatore del mondo. Dopo 10 anni, questo free climber ritenterà l’impresa di scalare a mani nudi le torri Petronas di Kuala Lumpur. Riuscirà questa volta a raggiungere la vetta? Inoltre, le avventure ai limiti della sopravvivenza proseguono con Cade Courtley e i suoi insegnamenti per salvarsi in caso di assedio terroristico in un centro commerciale, e con Bear Grylls tra gli orsi bruni della Romania.



E ancora, grande spazio alle immagini spettacolari di un tornado in Oklaoma, dell’evoluzioni di un motociclista tra le dune nel deserto e di un incidente tra una megattera e uno yacht. Per i "dino–documentari”, invece, è la volta del racconto di come gli animali più grandi mai esistiti sulla Terra si siano estinti. E per finire, spazio ai filmati del Wild Quiz, dedicato alla lotta tra leopardi per la conquista del territorio.