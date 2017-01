"Amici" si riscalda con Francesca contro José

foto Da video Correlati INSODDISFATTA DI JOSE'

SI AVVICINA IL SERALE 11:52 - Si accende la polemica tra due ballerini della squadra Gialla. Francesca in un fuori onda parla con il suo ragazzo, il cantautore Marco, e gli confida di non essere soddisfatta del partner per il passo a due: José. La ballerina, infatti, accusa il compagno di aver fatto molti errori durante il ballo e perciò non accetta il giudizio negativo data alla performance. - Si accende la polemica tra due ballerini della squadra Giallain un fuori onda parla con il suo ragazzo, il cantautore, e gli confida di non essere soddisfatta del partner per il passo a due:. La ballerina, infatti, accusa il compagno di aver fatto molti errori durante il ballo e perciò non accetta il giudizio negativo data alla performance.

Insomma nel fuori onda non solo Francesca accusa José ma fa un attacco generico: "La gente non capisce niente di danza". Maria De Filippi cerca di capire a chi si riferisse ma senza risultato, la ballerina tace.



José rimane molto dispiaciuto per queste parole mentre Marco cerca di difendere la sua ragazza dicendo che non voleva attaccarlo ma solo esprimere perplessità su alcuni dettagli tecnici. Ma il filmato è impietoso e le parole sono inequivocabili. Ad accendere la situazione ci pensa anche Carlo Alberto che difende il diritto di critica.



Nel frattempo i due cantautori della scuola si sono "sfidati" con i loro inediti: Marco con "Portami in Africa" e Stefano con "Rosso". Il giudice esterno Fio Zanotti è indeciso ma premia Stefano. Intanto Ottavio vince la sua sfida contro Ruben che comunque entra lo stesso ad "Amici" nella squadra Gialla.



Si avvicina il serale che vedrà protagonisti in due diversi circuiti i ragazzi di questa edizione contro alcuni dei protagonisti delle edizioni precedenti: Emma, Alessandra Amoroso, Pierdavide Carone, Valerio Scanu, Marco Carta, Annalisa, Antonino, Virginio e Karima.

Andrea Conti