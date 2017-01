Macabri "Souvenirs" per Vaporidis e Surina

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati MISTERI IRRISOLTI 12:13 - "6 Passi nel Giallo", il ciclo poliziesco di Canale 5, torna con il film tv "Souvenirs", diretto da un maestro del genere: Edoardo Margheriti. Nell'episodio in onda martedì in prima serata due giovani attori del cinema italiano: Nicola Vaporidis, nei panni di un agente immobiliare, e Giorgia Surini che ricoprirà il ruolo dell'ispettrice Isabelle Leoni. Insieme a loro sul set anche l'attore americano Demetri Goritsas. - "", il ciclo poliziesco di, torna con il film tv "", diretto da un maestro del genere:. Nell'episodio in onda martedì in prima serata due giovani attori del cinema italiano:, nei panni di un agente immobiliare, eche ricoprirà il ruolo dell'ispettrice Isabelle Leoni. Insieme a loro sul set anche l'attore americano

Protagonista del film è Domenico (Nicolas Vaporidis), un agente immobiliare che trova per Sebastian (Demetri Goritsas), ex agente dell'FBI, una villa in Sicilia. Ma la casa nasconde un mistero e nelle sue stanze sono nascosti macabri "souvenirs". A risolvere l'intricato giallo scenderà in campo la bella ispettrice Isabelle Leoni (Giorgia Surina).