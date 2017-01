Gf, violenta lite tra Ilenia e Gaia

Correlati INSULTI E RINFACCI

TUTTO SUL GF12

IL SITO UFFICIALE DEL GRANDE FRATELLO

LA PAGINA FACEBOOK 08:53 - Dopo l'uscita di Floriana dalla Casa del "Grande Fratello 12" Ilenia esulta dalla gioia e litiga con Gaia che invece difende la sexy astrologa. Un breve ma violento scontro che mette fine per sempre a un'amicizia che tra alti e bassi dura da mesi. Le due si lanciano accuse velenose e il nervosismo sale alle stelle. "Sei disperata", attacca la modella. "Gira alla larga da me", replica la bionda romana. - Dopo l'uscita didalla Casa del "esulta dalla gioia econche invece difende la sexy astrologa. Un breve ma violento scontro che mette fine per sempre a un'amicizia che tra alti e bassi dura da mesi. Le due si lanciano accuse velenose e il nervosismo sale alle stelle. "Sei disperata", attacca la modella. "Gira alla larga da me", replica la bionda romana.

A cominciare è Ilenia che si rivolge con fare minaccioso a Gaia e le chiede di spiegarle il motivo della sua arrabbiatura. La risposta, però, non arriva: "Non devo darti nessuna spiegazione, con il tuo modo di fare già ti poni male". Al centro della querelle ci sono i commenti pungenti che Ile si è lasciata sfuggire non appena in Casa è arrivata la notizia dell'eliminazione di Floriana.



Le due concorrenti si scambiano quindi accuse pesanti: "Ti sei sempre comportata come l'amica di tutti, anche di coloro con i quali sei mai andata d'accordo, sei una disperata", la accusa la bella indossatrice. Mentre Gaia preferisce non raccogliere l'ennesima provocazione e dice all'ormai ex amica di "girare alla larga" e di riflettere "sull'indelicatezza e la velenosità gratuita".



Un testa a testa che dura solo pochi minuti. Subito dopo Ilenia si rifugia in bagno e scoppia a piangere in completa solitudine.