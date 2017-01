"Alcatraz", la serie non si ferma

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:29 - Alcatraz, il misterioso serial prodotto da J. J. Abrams non si ferma. Nonostante in America la serie non sia andata in onda la settimana scorsa, la programmazione italiana di Premium Crime trasmette stasera alle 21.15 il settimo episodio, doppiato in italiano. In "Johnny McKee", i detective Hauser, Rebecca e Soto sono sulle tracce di un pericoloso criminale in cerca di vendetta, specializzato nell'uso di sostanze chimiche. , il misterioso serial prodotto danon si ferma. Nonostante in America la serie non sia andata in onda la settimana scorsa, la programmazione italiana ditrasmette stasera alleil settimo episodio, doppiato in italiano. In "", i detective Hauser, Rebecca e Soto sono sulle tracce di un pericoloso criminale in cerca di vendetta, specializzato nell'uso di sostanze chimiche.

Al centro dell'episodio l'assassinio di quattro ragazzi avvelenati in un club a Chinatown. Il video della loro morte viene diffuso via internet e Doc riconosce il modus operandi di Johnny McKee. Fin da ragazzo McKee era infatti appassionato di chimica e dei romanzi di Jules Verne: i suoi compagni di scuola lo prendevano in giro e la sua frustrazione lo ha trasformato in un pericoloso assassino. Il suo obiettivo, ora, è quello di avvelenare tutti passeggeri di un treno della metropolitana di San Francisco...