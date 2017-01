Kirk Cameron: "L'omosessualità è distruttiva"

foto Da video 10:34 - Ha abbandonato i set televisivi da tempo, ed è tornato in tv per dire che "l'omosessualità è innaturale e distruttiva". Kirk Cameron, il mitico Mike Seaver della serie degli anni 80 "Genitori in Blue Jeans", dopo un lungo periodo da ateo si è rifugiato nella fede (è cattolico battista) e nello show di Piers Morgan sulla Cnn ha rilasciato dichiarazioni shock che hanno fatto subito scandalo. - Ha abbandonato i set televisivi da tempo, ed è tornato in tv per dire che "l'"., il miticodella serie degli anni 80 "", dopo un lungo periodo da ateo si è rifugiato nella fede (è cattolico battista) e nello show di Piers Morgan sulla Cnn ha rilasciato dichiarazioni shock che hanno fatto subito scandalo.

"Il matrimonio risale alla notte dei tempi - ha detto l'attore - ed è stato definito nel giardino dell'Eden da Adamo ed Eva. Un uomo, una donna insieme per la vita finché morte non li separa. Quindi non tenterei mai di ridefinire il matrimonio e penso che nessuno dovrebbe farlo. Se sono favorevole ai matrimoni fra gay? Assolutamente no".



D'altronde Kirk, dopo la conversione a 17 anni, ha imposto agli autori del telefilm di non trattare temi audaci, e negli anni ha maturato la sua opinione sui gay: "Penso che l'omosessualità sia innaturale, credo che sia dannosa e definitivamente distruttiva a molte delle fondamenta della civiltà". Naturalmente le associazioni di gay e lesbiche americane hanno subito gridato allo scandalo, definendo l'attore "più vecchio della sua età, è meglio che ritorni nell'oblio".