Pippo Baudo diventa Iena per una notte

In attesa dell'arrivo di Claudio Amendola a "Le Iene Show" il 15 marzo, al fianco di Enrico Brignano e Ilary Blasi giovedì 8 marzo arriva Pippo Baudo. La notizia è stata anticipata da Dagospia e confermata dall'Ufficio stampa Mediaset. Il conduttore sarà in prima serata su Italia 1 e per una puntata: "Ho chiesto e ottenuto la liberatoria dalla Rai: almeno lavoro, non posso non lavorare", lamenta Baudo.

"Il mio contratto - sottolinea il conduttore - scade ad agosto e non intendo stare fino ad allora con le mani in mano. Non posso accettare questo stato di paralisi, non so che cosa abbia fatto di sbagliato. Ho presentato decine di progetti: evidentemente non sono degno di farne neanche uno, eppure vedo quello che va in onda". Baudo si augura che "il problema si risolva a giorni. Mi sento benissimo, sono forte come un leone, il cervello funziona, ma la mia età mi impone di chiedere una risposta a breve scadenza".



Baudo riesce pero' a ironizzare sulla 'staffetta' alle Iene, che almeno per una serata lo vede sostituire Alessandro Gassman, in attesa di Amendola: "Ho ricevuto un telegramma di Alessandro che mi ha scritto: 'Non avrei mai pensato che un giorno sarei stato sostituito da Pippo Baudo'. Gli ho risposto: 'Sono felice e onorato di sostituirti, perché ti voglio bene. E poi sostituire un Gassman è sempre una bella soddisfazione".