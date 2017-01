Kate Winslet ospite speciale di Chiambretti

foto Ap/Lapresse Correlati TUTTI PAZZI PER PIERO 10:52 - Kate Winslet, super star hollywoodiana, è il super ospite internazionale del settimo appuntamento con il programma condotto da Piero Chiambretti, eccezionalmente di mercoledì dal titolo "Chiambretti Wednesday Show". Recentemente, insieme ad alte colleghe, l'attrice inglese ha dichiarato guerra al ritocco estetico ed ha scelto il programma di Piero Chiambretti come battesimo sulla televisione italiana. , super star hollywoodiana, è il super ospite internazionale del settimo appuntamento con il programma condotto da Piero Chiambretti, eccezionalmente di mercoledì dal titolo "". Recentemente, insieme ad alte colleghe, l'attrice inglese ha dichiarato guerra al ritocco estetico ed ha scelto il programma di Piero Chiambretti come battesimo sulla televisione italiana.

Aveva 22 anni quando, protagonista del kolossal “Titanic”, si guadagnò la prima nomination all’Oscar. Oggi Kate Winslet di anni ne ha 35 (di nomination ne ha avute cinque e si è aggiudicata un oscar per "The Reader") e brilla tra le prime stelle di Hollywood.



Come è ormai evidente le vere “star” come Peter Dinklage ( vincitore del Golden Globe come miglior attore), la modella Bar Refaeli e l’ereditiera Tamara Ecclestone, scelgono senza esitazioni il “Chiambretti Wednesday Show”.