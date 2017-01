Il piccolo Fiorello a "Italia's Got Talent"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati MOMENTI PIU' BELLI

GULLO CANTA BUSCAGLIONE

Successo per la seconda semifinale di "Italia's Got Talent" sabato 3 marzo su Canale 5: share del 28.34% pari a 6 milioni 460 mila telespettatori. Scelti i sedici talenti che si affronteranno nella finalissima di sabato prossimo 10 marzo. Tra questi Emil Faccoli, ballerino di break dance e il piccolo cantante Pierangelo Gullo, 7 anni, ribattezzato da Maria De Filippi: "Il piccolo Fiorello".

Questi gli altri finalisti: Eugenio Amato, cantante; Syria Luongo, acrobata; Teatrallegria, gruppo di mimo; Federico Soldati, mentalista; Emanuele e Leonardo D’Angelo, ballerini di tip tap; Devin De Bianchi, acrobata verticalista; Verba Volant, improvvisatori teatrali; Stefano Scarpa, acrobata flagman; Luigi Necci, cantante; Igor e Andrea Matyuschenko, acrobati mano a mano; Salvo Randazzo, cantante; Terenzio Traisci, comico; Le Shortgirls, marionette e Luigi Fiorentino, giocoliere.



Il risultato di “Italia’s Got Talent” consente a Canale 5 di mettere a segno un’altra vittoria negli ascolti di prima e seconda serata. In prime time Canale 5 registra 6 milioni 173 mila telespettatori con il 23.17% di share (stacca Raiuno di 5 punti percentuali), mentre in seconda serata con 4 milioni 215 mila telespettatori ottiene il 29% di share (stacca Rai Uno di 7 punti percentuali).



Alle ore 22.49 “Italia’s Got Talent” raggiunge gli 8 milioni 184 telespettatori.



Straordinario anche il dato del daytime di “Amici” che con il 23.11% di share e 3 milioni 683 mila telespettatori si aggiudica il miglior risultato del pomeriggio e batte la concorrenza.