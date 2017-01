GF, Floriana e Valentina lasciano la Casa

Correlati ILENIA E PATRICK AL BACIO

00:45 - Primo appuntamento domenicale con il Grande Fratello 12 e la puntata si prospetta ricca di sorprese ed emozioni. Oltre a discutere degli avvenimenti della settimana tengono banco le eliminazioni. Tra Valentina, Floriana e Sabrina è Floriana a dover lasciare la Casa. Insieme a lei se ne va anche Valentina, che non si salva dalla terribile "catena dei salvataggi" che la manda in ballottaggio con Sabrina. Vale e Sabrina in nomination.

Dopo un primo collegamento con le tre ragazze in nomination, Alessia deve fronteggiare la prima incursione in studio della serata. E' quella di Jonny Groove alias Giovanni Vernia, simpatico personaggio di Zelig che, al grido di "Ti stimo fratello" sceglierà tra i ragazzi il "cubista" dell'anno.



A tenere banco ci sono le manovre di avvicinamento di Patrick verso Ilenia. La Marcuzzi lo chiama in confessionale e, dopo avergli dato qualche consiglio per "rimorchiare meglio", gli comunica che è stata approntata la stanza della sorprese in modo da aiutarlo nell'impresa. Dovrà portarci la ragazza e ovviamente una volta rientrato in Casa dovrà tenere il segreto sul piano.



Intanto parte l'Rvm che testimonia i pessimi rapporti tra Ilenia e Floriana: una specie di battaglia continua senza esclusione di colpi che richiede un'ampia digressione.



Si avvicina il momento dell'eliminazione. Valentina, una delle nominate a rischio, viene chiamata in confessionale per una sorpresa: un videomessaggio di Fabrizio che la invita a essere sempre quella che che è e a non mollare. I giochi sono comunque fatti, Alessia chiude ufficialmente il televoto e tra poco si saprà chi deve abbandonare la Casa. La prima a salvarsi è proprio Valentina. A giocarsi la permanenza saranno quindi Floriana e Sabrina.



A proposito di Sabrina, parte un Rvm dedicato alla sua storia con Vito. La ragazza è commossa, piange. Alessia le domanda se è innamorata e lei risponde senza esitazioni: "Non starei così se così non fosse".



E' arrivato il momento della decisione. Tra Sabrina e Floriana il pubblico ha deciso che deve salvarsi la prima: Floriana lascia la Casa tra la disperazione di Kevin e il giubilo di Ilenia che non nasconde, alla lettura del verdetto, tutta la sua soddisfazione. Ilenia ha tra l'altro modo di festeggiare subito raggiungendo Patrick nella stanza delle sorprese, per l'occasione trasformata in una fraschetteria dove i due possono brindare a suon di rosso.



Il clima ridanciano però viene ben presto interrotto dalla convocazione delle sette ragazze della Casa per la seconda eliminazione. Il gioco è in mano ai maschi che saranno chiamati uno a uno dovendo dare ognuno il nome di una ragazza che vogliono salvare: in questo modo rimarranno due ragazze che andranno al televoto. Armando salva Ilenia, Kevin salva Gaia, Vito vota per Martina, Patrick per Cristina e infine Franco salva Vale. Quindi ad andare al televoto saranno Valentina e Sabrina.



In studio Signorini commenta la scelta di Vito di non salvare Sabrina, dicendo che non gli è piaciuto il comportamente del ragazzo che, "anche in nome del bene che c'è stato, poteva essere un po' più signore".



I musi lunghi vengono messi da parte per lasciare spazio alle immagini di Vale, la "regina della mortadella", in versione panterona mentre tenta di conquistare Patrick. Una bella dose di ironia e autoironia che alleggerisce l'atmosfera. Si torna in studio e tra i gridolini delle fan entra Ferdinando, eliminato la scorsa puntata: l'Rvm è tutto incentrato sulla sua storia d'amore con Angelica. Ma Ferdinando sono tutte pazze, a partire da Giusy, che gli ribadisce in un video girato in confessionale tutta la sua eccitazione. Lo stesso confessionale nel quale entra Jonny Groove.



Dopo la prova settimanale che vede Kevin, Vale, Cristina e Franco in versione gemelle Kessler, è l'ora del verdetto sulla seconda eliminazione. Il pubblico ha votato è deciso che chi deve lasciare la Casa è Valentina, salvando così Sabrina.



Dopo l'esibizione di Jonny Groove con i ballerini sul cubo (dove Kevin si dinstingue tirando fuori la J.Lo che in lui) e la seconda parte della prova settimanale (superata) con Patrick che insieme a Ilenia e Vale si esibisce in una versione "riveduta e corretta" di "Parole parole parole", si arriva alle nomination. Saranno Vale e Sabrina a giocarsi la permanenza nella Casa.