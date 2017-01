"U&D", Cristian sceglierà Tara?

foto Da video Correlati CHIARA... SE FOSSI

Per Cristian a "Uomini e Donne" è arrivato il momento della scelta. A sorpresa, dopo un lungo tira e molla, in studio torna Tara, la corteggiatrice con la quale il tronista si scontra continuamente. Un ritorno non gradito soprattutto dalle rivali in amore Chiara ed Isabella. Mentre Francesca viene eliminata, "è troppo presa da Alessio".

Tara entra in studio e fa subito un appello: "Ti chiedo di parlarmi più sinceramente possibile di dirmi tutto quello che sai di me, di esporre tutti i tuoi dubbi". La risposta di Cristian non si fa attendere: "Cerco solo di conoscerti, di capire come sei, non sono quello cattivo che ti fa piangere, io faccio solo domande". E la corteggiatrice si giustifica: "Forse ho sbagliato a partire a mille, ma tu hai toni accusatori e io mi innervosisco".



Così il tronista punta di nuovo l'indice contro di lei: "Su Chiara e Isabella non arriva nulla, su di te delle tue serate in discoteca, del resto se mi informo è segno di interesse. Ti hanno visto in discoteca a Desenzano e poi andare via in macchina con una persona, che tra l'altro conosco". Ma Tara nega: "Chiamiamolo allora! chi è questo? Io non sono mai stata a Desenzano!. Ma è ovvio che esco nel weekend, non ho il moroso, cosa devo fare chiudermi in casa?".



Poi gli chiede: "Ma io ti sono mancata in questi giorni? Tu anche troppo". "Sì, ci ho pensato, ma anche alle altre... e tu invece?", è la risposta. Infine Cristian dice che non voler più tenere Francesca, "troppo presa da Alessio". La ragazza abbandona quindi la trasmissione. Non senza polemiche.