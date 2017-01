"Italia's Got Talent" verso la finale

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE PERFORMANCES PIU' BELLE 14:37 - Sono rimasti in 24 ma solo 8 accederanno alla finale. Sabato 3 marzo alle 21.10 in diretta su Canale 5 imperdibile appuntamento con lo show del talento "Italia's Got Talent", giunto alla seconda semifinale di questa terza edizione. Il verdetto, come sempre, spetta al pubblico e ai giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. - Sono rimasti in 24 ma solo 8 accederanno alla finale. Sabato 3 marzo alle 21.10 in diretta suimperdibile appuntamento con lo show del talento "", giunto alla seconda semifinale di questa terza edizione. Il verdetto, come sempre, spetta al pubblico e ai giudici

Belen Rodriguez e Simone Annicchiarico introducono sul palcoscenico le ventiquattro performances artistiche, divisi in quattro sestine. Solo otto performances accederanno alla finalissima.



L'ardua sentenza spetta sia al pubblico da casa attraverso il televoto (numero 894100 da telefono fisso e con sms al 4770005 da mobile) che garantisce l’accesso diretto alla finale al primo classificato, di ogni gruppo sia ai giudici De Filippi, Scotti e Zerbi che scelgono (tra secondo e terzo classificato di ogni sestina) chi merita la finale. "Italia’s Got Talent" è co-prodotto da Fascino P.g.t e Freemantle Media per Mediaset e scritto da Mauro Monaco, Giona Peduzzi, Barbara Cappi, Stefania Rosatto, Walter Corda, Andrea Vicario e Luca Pellegrino. La regia è affidata a Paolo Carcano.