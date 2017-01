Insinna tra dolore e nuovo inizio a "Verissimo"

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:59 - Sabato 3 marzo su Canale 5 alle 15.30 appuntamento con "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Ospiti: Michelle Hunziker, Francesco Renga, Pupo e Flavio Insinna. Quest'ultimo parlerà del suo libro di recente pubblicazione in cui mostra l'aspetto meno noto del suo carattere e racconterà il rapporto col padre scomparso e il dolore per la sua perdita. - Sabato 3 marzo su Canale 5 alle 15.30 appuntamento con "", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Ospiti:. Quest'ultimo parlerà del suo libro di recente pubblicazione in cui mostra l'aspetto meno noto del suo carattere e racconterà il rapporto col padre scomparso e il dolore per la sua perdita.

Questo sabato Silvia Toffanin aprirà il programma con un omaggio a Lucio Dalla, stroncato da un infarto il primo marzo. In studio alcuni giornalisti che lo hanno conosciuto e Mario Lavezzi. Da Bologna sarà in collegamento Alvin.



Per parlare di sesso e amore dopo i 50 anni saranno in studio: Antonia Dell’Atte, l’attore Pietro Genuardi e la giornalista Emma Chiaia. A Verissimo gli ultimi sviluppi sul naufragio della Costa Concordia, con collegamenti dall’isola del Giglio, e sulla nuova sventura che ha colpito un’altra nave della flotta, l’ Allegra, in avaria per un incendio scoppiato a bordo al largo delle Seychelles ed ora, dopo tre giorni, fortunatamente giunta nel porto di Mahé.



Infine, con Daniele Bossari e padre Gabriele Amorth si parlerà di esorcismo.



Verissimo è un programma Videonews, direttore Claudio Brachino. Ideato da Fabio Di Iorio, Francesco Foppoli e Silvia Toffanin. Autore Fabio Di Iorio. Scritto da Francesco Foppoli, Simone Gerace, con la partecipazione di Alfonso Signorini e la collaborazione di Valerio Palmieri. La regia è di Marco Beltrami. Il caporedattore è Raffaella Bianchi. Il produttore esecutivo Margherita Ravasi.