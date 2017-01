"Amici", sfida per la squadra Gialla

foto Ufficio Stampa Mediaset 14:04 - Rush finale per gli allievi della scuola più famosa d'Italia che continuano la loro corsa verso il Serale. Sabato 3 marzo alle 14.10 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento televisivo più atteso del weekend: Maria De Filippi conduce in diretta una nuova puntata del talent show "Amici". Stavolta a rischio c'è Ottavio De Stefano della squadra Gialla. - Rush finale per gli allievi della scuola più famosa d'Italia che continuano la loro corsa verso il Serale.alle 14.10 susi rinnova l’appuntamento televisivo più atteso del weekend:conduce in diretta una nuova puntata del talent show "". Stavoltac'èdella

Mentre la squadra Blu è temporaneamente "orfana" del cantautore Gerardo Pulli, sospeso per una settimana per motivi disciplinari, la squadra Gialla (ultima al televoto la scorsa settimana) mette a rischio la permanenza di un valido elemento: De Stefano, cantante, che affronta la sua sfida con un esterno.



Al pubblico la possibilità di sostenere la propria squadra preferita e determinare la graduatoria delle sfide attraverso il televoto al numero fisso 894.100 o tramite sms al 477.00.00. Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Luca Zanforlin e Mauro Monaco. "Amici" è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La regia è affidata a Paolo Pietrangeli.