Elia sbarca sull'Isola e Aida è terrorizzata

foto Ufficio stampa 16:18 - Cambiamenti importanti sull'Isola dei Famosi. Mentre gli eroi patiscono l'eliminazione di Carmen Russo (che invece rimane ma isolata a Cayo Solitario), arriva una vecchia conoscenza del reality: Antonella Elia. Al suo ingresso Aida Yespica era terrorizzata. Ricorda molto bene l'azzuffata nel 2004, quando la Elia le strappò i capelli. Ma quest'ultima promette: "Sono diventata molto più buona".

Antonella in un videomessaggio ha commentato i suoi nuovi compagni di avventura e ha le idee molto chiare: "Mi dà fastidio che si nominano a vicenda facendo finta di farlo per il loro bene".



Ne ha anche per Valeria Marini: "Aspetto che le caschino le ciglia finte". E sulla famosa lite con la Yespica specifica: "Mi sono pentita dopo e le ho chiesto anche scusa comunque sono diventata molto più buona". Salvo poi ripensarci "ma sono psicolabile".



Insomma Antonella creerà sicuramente un po' di scompiglio nel gruppo e già ha fatto sentire il suo "peso". Infatti le sue nomination avevano un valore di 3 voti e ha scelto Valeria Marini che non era stata nominata dai compagni quindi di diritto entra nella terna del televoto con il Divino Otelma e Andrea.

Andrea Conti