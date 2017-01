Gf, Cristina e Armando: che feeling!

Correlati ILENIA E PATRICK AL BACIO

08:52 - La giunonica Cristina Del Basso ha fatto centro nel cuore di Armando. Nella Casa del "Grande Fratello 12" tra i due è sbocciata una tenera amicizia. Certo, ancora non c'è stato neanche un bacio, ma tra gli inquilini c'è chi giura che presto potrebbero esserci colpi di scena. D'altronde l'architetto siciliano ha già lasciato la fidanzata mentre era nella Casa, dopo essersi innamorato di Caterina, che adesso lo aspetta fuori. Non c'è due senza tre?

I gossippari della Casa non danno tregua ai pettegolezzi, e adesso l'argomento prediletto è uno solo: Cristina e Armando. Floriana, Kevin e Valentina sono convinti che tra i due ci sia interesse reciproco: "L'uomo è uomo, quando gli metti una donna davanti...", commenta la sexy astrologa potentina.



E Gaia ride, convinta com'è che al catanese piace, non poco, "ammirare le curve mozzafiato della milanese!". Intanto Armando ed Ilenia si concedono un bagno rilassante e ne approfittano per parlare proprio di Cristina. L'indossatrice romana è convinta che la maggiorata sia interessata a lui.



Il ragazzo confessa di apprezzare "molto" la compagnia di Cristina: "Sto cominciando a conoscerla più a fondo". E aggiunge di esser rimasto colpito dai suoi racconti, spesso carichi di rammarico e di una tristezza che scalda il cuore. Già, il cuore.