Arriva "Memphis Beat", poliziesco blues

foto Tgcom24 13:30 - Adrenalina e comicità sulle note blues. Questi gli ingredienti principali di "Memphis Beat", la serie tv poliziesca interpretata da Jason Lee ("My name is Earl") e co-prodotta da Warner Bros e Smokehouse Pictures, la casa di produzione fondata da George Clooney. L'appuntamento è su Premium Crime, ogni giovedì a partire dal 1° marzo, alle 21.15. Su Joi in anteprima assoluta la quarta stagione di "The Mentalist".

In "Memphis Beat" Jason Lee interpreta Dwight Hendricks, un eccentrico detective della polizia di Memphis. Dwight vive ancora a casa con la madre (Celia Weston) e ha una grande passione per la musica blues, che sfoga quando si esibisce nei pub della città statunitense con un’insuperabile imitazione di Elvis Presley.



Su Joi al via invece, a partire da giovedì 1° marzo alle 21.15, in anteprima assoluta la quarta stagione di "The Mentalist". Il consulente della California Bureau of Investigation (CBI) Patrick Jane (Simon Baker), dopo aver ucciso il nemico di sempre Red John, viene rinchiuso in prigione. Dovrà dimostrare a tutti che la persona che ha ucciso è veramente il killer della sua famiglia.